Олександр Сукманський

Матч за третє місце чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Англії стане завершальним для обох команд на турнірі. Французи прагнутимуть гідно попрощатися з головним тренером Дідьє Дешамом, тоді як англійці спробують реабілітуватися після болючої невдачі у півфіналі.

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Франція вважалася одним з головних претендентів на титул, однак у півфіналі поступилася Іспанії з рахунком 0:2. Цей матч стане останнім для Дідьє Дешама на чолі національної команди. За час його роботи Франція виграла чемпіонат світу 2018 року та стала срібним призером мундіалю-2022. Поєдинок за бронзу стане для наставника 187-м на посаді головного тренера збірної.

Англія у своєму півфіналі втратила перевагу над Аргентиною після 80-ї хвилини та програла з рахунком 1:2. Після матчу головний тренер Томас Тухель зазнав критики через кадрові рішення, однак тепер команда має шанс завершити турнір перемогою та показати свій найкращий результат на чемпіонатах світу з 1966 року.

Статистика особистих зустрічей також говорить на користь Франції. Англійці виграли лише один із дев'яти останніх матчів проти французів, двічі зіграли внічию та зазнали шести поразок.

Перед матчем Франція має кадрову втрату – захисник Вільям Саліба отримав травму спини у півфіналі проти Іспанії. У складі Англії пошкодження зазнав Ріс Джеймс.

Серед футболістів, за якими варто стежити, виділяється Майкл Олісе. Француз уже віддав п'ять результативних передач на турнірі й перебуває за крок від повторення рекорду Пеле за кількістю асистів на одному чемпіонаті світу. Для Гаррі Кейна цей матч може стати останнім на мундіалях у складі збірної Англії.

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