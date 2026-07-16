Сергій Разумовський

Збірна Аргентини здобула вольову перемогу над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026 — 2:1.

Англійці вийшли вперед на 55-й хвилині після голу Ентоні Ґордона. Однак команда Ліонеля Скалоні зуміла переломити хід зустрічі. Спершу Енцо Фернандес зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес забив переможний м’яч і вивів Аргентину до фіналу турніру.

Показовою стала статистика володіння м’ячем після голу Англії. За даними Opta, з 55-ї хвилини, коли Ґордон відкрив рахунок, і до переможного голу Лаутаро Мартінеса на 92-й хвилині збірна Англії володіла м’ячем лише 12% ігрового часу.

Такий показник свідчить про те, що після забитого гола англійці занадто глибоко сіли в оборону та фактично віддали ініціативу Аргентині. Чинні чемпіони світу скористалися цим, посилили тиск і в підсумку вирвали перемогу.

Нагадаємо, Ліонель Мессі відзначився результативними діями у кожному з 7 матчів чемпіонату світу-2026. У півфіналі проти Англії капітан збірної Аргентини оформив два асисти.