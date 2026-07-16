Павло Василенко

Після матчу за третє місце на чемпіонаті світу Дідьє Дешам остаточно залишить посаду головного тренера збірної Франції, яку очолював протягом 14 років.

Головним претендентом на його місце залишається легендарний Зінедін Зідан. За інформацією французьких ЗМІ, усі ключові умови співпраці вже погоджені, хоча сам контракт поки що не підписаний. Офіційне оголошення очікується після завершення чемпіонату світу, орієнтовно наприкінці наступного тижня.

Федерація прагне оформити угоду до 21 липня. Саме цього дня у Франції набуде чинності новий закон, який встановлює обмеження зарплат для тренерів національних збірних і спортивних директорів на рівні 450 тисяч євро на рік.

Втім, для Зідана це не стане перешкодою. Міністр спорту Франції Марина Феррарі вже погодила спеціальний виняток, який дозволить легендарному чемпіону світу працювати на інших фінансових умовах. Таким чином, прихід Зідана до збірної Франції виглядає лише питанням часу.