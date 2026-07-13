Олександр Сукманський

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Франції зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться в Техасі та визначить першого фіналіста турніру. Матч розпочнеться о 22:00 14-го липня.

Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Дивіться Чемпіонат світу FIFA на MEGOGO

Французи, які востаннє ставали чемпіонами світу у 2018 році, впевнено пройшли турнірний шлях. Команда Дідьє Дешама виграла всі матчі групи I, а у плейоф по черзі перемогла Швецію (3:0), Парагвай (1:0) та Марокко (2:0). У чвертьфіналі Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті, однак це не завадило французам вийти до наступного раунду.

Для Франції це вже третій поспіль півфінал чемпіонату світу та восьмий в історії. За цим показником більше має лише збірна Італії. Крім того, Дідьє Дешам проведе свій 26-й матч на чемпіонатах світу, встановивши новий рекорд за кількістю ігор на чолі збірної.

Іспанія розпочала турнір з нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого набрала сім очок у групі H та вийшла до плейоф з першого місця. У матчах на виліт команда Луїса де ла Фуенте обіграла Австрію (3:0), Португалію (1:0) та Бельгію (2:1). Переможний м'яч у двох останніх зустрічах забивав Мікель Меріно.

Для іспанців це лише другий півфінал чемпіонату світу після тріумфу 2010 року. Команда також не програє в основний час уже 36 матчів поспіль, починаючи з березня 2024 року.

В історії протистоянь Іспанія має перевагу над Францією – 18 перемог у 38 матчах. Іспанці також виграли сім з десяти останніх зустрічей, зокрема півфінали Євро-2024 та фінального турніру Ліги націй-2025.

Серед статистичних показників варто відзначити, що 11 з 16 голів Франції на нинішньому чемпіонаті були забиті після перерви, а також те, що французи є найкращою командою турніру за кількістю ударів у площину воріт – у середньому 7,8 за матч.

У складі Франції найкращим бомбардиром турніру є Усман Дембеле, який забив п'ять м'ячів. У збірній Іспанії особливу увагу привертає Ламін Ямаль, який у двох матчах проти французів відзначився трьома голами.

Перед грою французи уважно стежать за станом здоров'я Кіліана Мбаппе, який залишив поле у чвертьфіналі, однак очікується, що він буде готовий до півфіналу. У складі Іспанії кадрових втрат немає.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання – заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Франція - Іспанія так: коефіцієнт на перемогу французів – 2.38, на перемогу іспанців – 3.35. Хто вийде сильнішим – обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 23:36 13.07.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.