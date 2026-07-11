Павло Василенко

Збірна Іспанії продовжує писати історію на чемпіонаті світу-2026. Перемігши Бельгію з рахунком 2:1 у драматичному чвертьфіналі, «Червона фурія» вперше з 2010 року пробилася до півфіналу мундіалю.

Героєм зустрічі став Мікель Меріно, який на 88-й хвилині скористався помилкою воротаря Сене Ламенса та забив вирішальний м'яч. Голкіпер, що замінив травмованого Тібо Куртуа, не зумів упоратися з дальнім ударом Пау Кубарсі, а Меріно першим опинився на добиванні.

Ця перемога продовжила вражаючу безпрограшну серію команди Луїса де ла Фуенте до 36 матчів в основний час. Востаннє іспанці поступалися ще у березні 2024 року, коли в товариському матчі програли Колумбії (0:1).

Таким чином Іспанія повторила досягнення Аргентини, яка також мала 36-матчеву безпрограшну серію у 2019–2022 роках. Тепер команду від абсолютного світового рекорду відділяє лише один матч — найкращий показник в історії належить Італії, яка не програвала 37 поєдинків поспіль у 2018–2021 роках.