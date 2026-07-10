Павло Василенко

Перемога над Марокко (2:0) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 принесла Франції не лише путівку до півфіналу, а й історичне досягнення. «Триколор» стали лише третьою збірною в історії, яка зуміла дістатися четвірки найсильніших на трьох поспіль мундіалях – після виступів у 2018, 2022 та 2026 роках. Раніше такою стабільністю могли похвалитися лише Бразилія та Німеччина.

Для французів це вже сьомий півфінал чемпіонатів світу після турнірів 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 і 2022 років. Команда вкотре підтвердила статус одного з грандів світового футболу.

Окрім цього, Франція здобула свою 45-ту перемогу на чемпіонатах світу та наздогнала Італію за цим показником. Попереду залишаються лише Бразилія (79 перемог), Німеччина (70) та Аргентина (52).

Ще один рекорд встановив атакувальний дует Кіліана Мбаппе та Усмана Дембеле. Вони стали першими партнерами по збірній з часів бразильців Роналдо та Рівалдо на чемпіонаті світу 2002 року, яким вдалося забити щонайменше по п'ять м'ячів на одному мундіалі.