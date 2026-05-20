Фрайбург у Стамбулі зіграє у фіналі Ліги Європи та спробує здобути перший великий трофей в історії клубу. Німецька команда підходить до вирішального матчу в статусі андердога, адже її суперником стане Астон Вілла під керівництвом чотириразового переможця турніру Унаї Емері.

Фрайбург прибув до Туреччини у хорошій формі, забивши дев’ять м’ячів у трьох останніх матчах. Команда обіграла Брагу з рахунком 3:1 і забезпечила собі місце у фіналі, а також розгромила Лейпциг 4:1, гарантувавши виступ у єврокубках наступного сезону незалежно від результату фіналу. Головний тренер Юліан Шустер стане наймолодшим німецьким наставником за 24 роки, який керуватиме командою у європейському фіналі. Для клубу це лише другий великий фінал в історії після поразки у Кубку Німеччини сезону 2021/22. Фрайбург став першим німецьким дебютантом у європейському фіналі цього століття, а перемога забезпечить команді історичну путівку до Ліги чемпіонів.

Астон Вілла, чемпіон Європи 1982 року, повернулася на велику європейську сцену у відмінній формі. Бірмінгемці забили чотири м’ячі Ноттінгем Форест у півфіналі турніру, а згодом обіграли Ліверпуль 4:2. Із початку сезону 2023/24 жодна команда не виграла більше матчів у великих турнірах УЄФА, ніж Вілла, яка вже забезпечила собі місце у Лізі чемпіонів наступного сезону. Унаї Емері проведе шостий великий європейський фінал у кар’єрі, маючи чотири перемоги та одну поразку, і може стати другим тренером, який виводив до фіналу чотири різні клуби.

Команди раніше не зустрічалися. Фрайбург має лише одну перемогу у чотирьох матчах проти англійських клубів, тоді як Вілла минулого сезону перемагала німецькі команди і востаннє програвала їм ще у сезоні 2008/09. Англійські клуби виграли вісім із десяти попередніх фіналів єврокубків проти німецьких суперників.

Статистика також обіцяє результативний матч. У восьми з дев’яти останніх ігор Фрайбурга забивали обидві команди, а у трьох поспіль матчах клуб відзначався у кожному таймі. Астон Вілла забила найбільше голів у турнірі після 76-ї хвилини, а сім із десяти останніх матчів команди завершилися з тоталом понад 2,5 гола.

Лідером Фрайбурга за результативними діями у турнірі є Вінченцо Гріфо з п’ятьма голами та чотирма асистами, який набирає очки у п’яти поспіль матчах. У складі Вілли набрав форму Оллі Воткінс, який відзначився шістьма результативними діями у трьох матчах, причому всі його голи в турнірі були забиті у плей-оф.

Фрайбург підходить до гри без нових кадрових проблем, тоді як Амаду Онана у складі Вілли сподівається повернутися після травми.

Очікується результативний фінал, а одним з найпопулярніших прогнозів виглядає перемога Астон Вілли у поєднанні з тоталом понад 2,5 гола.

