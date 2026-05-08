Володимир Кириченко

Завершився матч-відповідь півфіналу Ліги Європи сезону-2025/26, в якому зустрічалися англійські Астон Вілла та Ноттінгем Форест.

Гра пройшла на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі і закінчилася перемогою господарів поля із рахунком 4:0.

Рахунок у матчі відкрив нападник бірмінгемців Оллі Уоткінс на 36-й хвилині. У другому таймі на 58-й хвилині форвард Еміліано Буендія реалізував пенальті та забив другий гол Астон Вілли. На 77-й хвилині півзахисник господарів поля Джон Макгінн зробив рахунок розгромним. На 80-й хвилині Макгінн оформив дубль.

З 5 фіналів Ліги Європи команда Унаї Емері програла лише одного разу. Це був Арсенал у сезоні-2018/19 – команда поступилась Челсі у фіналі.

Тричі Емері вигравав ЛЄ з Севільєю і ще одного разу – з Вільярреалом.

У першому матчі «лісники» перемогли з рахунком 1:0. Таким чином, Астон Вілла вийшла у фінал Ліги Європи, де зіграє з німецьким Фрайбургом.

Ліга Європи. Півфінал, матч-відповідь

Астон Вілла – Ноттінгем Форест 4:0 (перша гра – 0:1)

Голи: Уоткінс, 36, Буендія (пен.), 58, Макгінн, 77, 80

Нагадаємо, Страсбург та Райо визначили суперника Крістал Пелас у фіналі Ліги конференцій.