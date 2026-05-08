Фрайбург переміг Брагу та вийшов у фінал Ліги Європи
Доржелес підвів свою команду у дебюті матчу-відповіді
близько 3 годин тому
Завершився матч-відповідь півфіналу Ліги Європи сезону-2025/2026, в якому зустрічалися німецький Фрайбург і португальська Брага.
Гра пройшла на стадіоні Європа-Парк (Фрайбург-ім-Брайсгау, Німеччина) і закінчилася перемогою господарів поля із рахунком 3:1.
На початку зустрічі на сьомій хвилині півзахисник гостей Маріо Доржелес отримав червону картку. На 19-й хвилині захисник господарів поля Лукас Кюблер відкрив рахунок.
Наприкінці першого тайму на 41-й хвилині хавбек Йохан Манзамбі забив другий гол Фрайбурга. У другому таймі на 72 хвилині Лукас Кюблер оформив дубль. На 79-й хвилині нападник Браги Віктор Пау відіграв один м'яч для своєї команди.
У першому матчі португальська команда перемогла з рахунком 2:1. Таким чином, Фрайбург вийшов у фінал Ліги Європи, де зіграє з англійською Астон Вілла.
Ліга Європи. Півфінал
Фрайбург – Брага 3:1 (перший матч 1:2)
Голи: Кюблер, 19, 72, Манзамбі, 41 – Віктор, 79
Вилучення: Доржелес, 6
