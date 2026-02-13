Павло Василенко

Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті вперше так відкрито визнав: система VAR рухається у небезпечному напрямку й ризикує завдати футболу більше шкоди, ніж користі. На його думку, головна проблема полягає не в самій технології, а в тому, як її почали застосовувати арбітри.

Італієць наголошує, що VAR створювався для виправлення очевидних і грубих помилок суддів, однак сьогодні дедалі частіше використовується для надмірно дрібних і суб’єктивних рішень.

«Ми, здається, забули справжню мету цієї системи. Вона працює бездоганно, коли йдеться про факти – наприклад, офсайд. Але проблеми виникають тоді, коли арбітри починають по-різному трактувати однакові ситуації», – зазначив Роберто Розетті.

Особливе занепокоєння викликає використання надповільних повторів. За словами Розетті, при такому перегляді можна знайти порушення майже в кожному епізоді, що суперечить самій логіці гри.

«Ми не можемо рухатися в цьому напрямку. Після завершення сезону нам обов’язково потрібно серйозно це обговорити», – цитує функціонера агентство DPA.

Він не став прямо називати турніри, де VAR створює найбільше проблем, але визнав: система вже втручається в епізоди, де цього не очікують ані гравці, ані вболівальники. Водночас Розетті не виключив, що в майбутньому технологію можуть використати для коректнішої оцінки кутових ударів. Ключовим же завданням залишається одне – не допустити ще більшого уповільнення гри та переглянути трактування гри рукою після завершення сезону.