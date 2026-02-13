Захисник Барселони Ерік Гарсія прокоментував поразку команди в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Атлетіко (0:4), висловивши невдоволення діями арбітрів і вказавши на їхні помилки, які, на його думку, вплинули на результат зустрічі.

«Офсайд навіть після шести хвилин перегляду залишається спірним… Те, що я чув, спочатку сказали, що VAR не працював. А потім, якщо чесно, і по стоп-кадру мені не все зрозуміло. За напівавтоматичної системи все має бути набагато простіше…

Останнім часом жодне рішення суддів не йде нам на користь. Фол Джуліано на Бальде – це чиста червона картка. Це ті епізоди, в яких чомусь дуже легко ухвалюються рішення проти нас», — наводить слова Гарсії AS.