Павло Василенко

Скандал у Саудівській Прем’єр-лізі набирає обертів. Керівництво Аль-Іттіхада виступило з різкою заявою після поразки від Аль-Насра (0:2) у матчі 21-го туру, фактично звинувативши арбітра Славко Вінчича у сприянні команді, за яку виступає Кріштіану Роналду. Парадоксально, але сам португалець участі в цій грі не брав.

У заяві клубу з Джидди йдеться про серйозні суддівські помилки, які безпосередньо вплинули на перебіг і результат зустрічі. За версією Аль-Іттіхада, словенський рефері не призначив два «очевидні» пенальті у ворота Аль-Насра, тим самим позбавивши команду її законних шансів.

Особливе обурення викликав епізод із грою рукою захисника Аль-Насра Мохамеда Сімакана. Вінчич особисто підійшов до монітора VAR, переглянув повтор, який, за даними відеоасистентів, підтверджував порушення правил, однак у підсумку відмовився призначати одинадцятиметровий. Це рішення поставило під сумнів, на думку клубу, сам сенс використання технології VAR у ключових моментах.

Ситуація виглядає ще більш контрастно на тлі того, що перший гол Аль-Насра був забитий саме з пенальті – за гру рукою, яку Вінчич цього разу без жодних вагань зафіксував.

Аль-Іттіхад закликав відповідні органи провести розслідування, наголосивши на необхідності забезпечення чесного, неупередженого суддівства та збереження довіри до турніру. Варто зазначити, що Вінчич є одним із найбільш авторитетних арбітрів Європи, високо цінується УЄФА та регулярно запрошується на міжнародні матчі, що лише підсилює резонанс ситуації.