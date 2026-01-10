Павло Василенко

Легендарний захисник Барселони Жерар Піке опинився в епіцентрі незвичної футбольної історії, звернувшись по допомогу безпосередньо до громадян Андорри. Причиною став потужний снігопад, який накрив князівство та поставив під загрозу проведення матчу місцевого клубу проти Леонеси у рамках 21-го туру Ла Ліги 2.

Через складні погодні умови стадіон ФК Андорра виявився буквально паралізованим: ігрове поле засипало майже тридцятисантиметровим шаром снігу. За відсутності часу й альтернативних рішень Піке, який нині є власником клубу, вирішив вдатися до безпрецедентного кроку – публічного заклику до мешканців міста.

Звернення, опубліковане у форматі емоційної заяви, швидко розлетілося соцмережами. Колишній футболіст не приховував терміновості ситуації та напряму попросив людей взяти лопати й прийти на стадіон, аби спільними зусиллями врятувати матч.

«Ми сьогодні граємо! Усі з лопатами – нам потрібно розчистити сніг. 28 сантиметрів, але ми впораємося. Вперед, Андорра!» – заявив 38-річний ексгравець Барселони.

Цей крок викликав широкий резонанс і став прикладом того, як футбол може об’єднувати людей не лише на трибунах, а й у буквальній боротьбі зі стихією.