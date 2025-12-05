Піке назвав головного фаворита чемпіонату світу 2026
Ексзахисник Барселони пояснив свій вибір
14 хвилин тому
Жерар Піке, колишній захисник Барселони та збірної Іспанії, висловив свою думку щодо майбутнього чемпіонату світу 2026 року. Турнір пройде наступного літа у США, Канаді та Мексиці, а чинним чемпіоном залишається Аргентина.
У своєму коментарі для RMC Sport Піке підкреслив, що, на його думку, найбільш потужний склад серед усіх учасників має збірна Франції.
Я вважаю, що у французів зараз найбільш талановита збірна. Якщо дивитися на папері, то в них найсильніший підбір футболістів. Але у футболі погоду роблять не лише зіркові імена. Потрібно, щоб команда була єдиним цілим. Такий колектив може перемогти навіть головного фаворита.
Сьогодні, 5 грудня, о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування фінальної частини ЧС-2026 за участю України.