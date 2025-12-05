Жерар Піке, колишній захисник Барселони та збірної Іспанії, висловив свою думку щодо майбутнього чемпіонату світу 2026 року. Турнір пройде наступного літа у США, Канаді та Мексиці, а чинним чемпіоном залишається Аргентина.

У своєму коментарі для RMC Sport Піке підкреслив, що, на його думку, найбільш потужний склад серед усіх учасників має збірна Франції.

Я вважаю, що у французів зараз найбільш талановита збірна. Якщо дивитися на папері, то в них найсильніший підбір футболістів. Але у футболі погоду роблять не лише зіркові імена. Потрібно, щоб команда була єдиним цілим. Такий колектив може перемогти навіть головного фаворита.

Сьогодні, 5 грудня, о 19:00 за київським часом відбудеться жеребкування фінальної частини ЧС-2026 за участю України.