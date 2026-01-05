Павло Василенко

Матч, який мав стати справжнім футбольним святом, обернувся трагедією ще до стартового свистка. На легендарному стадіоні «Елланд Роуд» події на трибунах назавжди затьмарили те, що відбувалося на футбольному полі.

Недільне протистояння між Лідсом та Манчестер Юнайтед пройшло у важкій та пригніченій атмосфері. Перед початком зустрічі один із домашніх уболівальників зазнав раптового медичного інциденту просто на трибунах. Попри негайну реакцію служб стадіону та швидке втручання парамедиків, врятувати життя фаната не вдалося.

Лідс офіційно підтвердив сумну новину, висловивши співчуття родині та близьким померлого. У заяві клубу зазначено, що всі можливі заходи екстреної допомоги були застосовані, однак трагедії уникнути не вдалося. Ця звістка миттєво поширилася стадіоном, змінивши настрій тисяч уболівальників.

Незважаючи на трагедію, матч було вирішено провести. Поєдинок завершився нічиєю 1:1, однак спортивний результат того дня відійшов на другий план.