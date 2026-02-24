Павло Василенко

Матчі чемпіонату Аргентини, заплановані на 5–8 березня, були офіційно перенесені на тлі гучних звинувачень у фінансових махінаціях на адресу Аргентинська футбольна асоціація (AFA). Про це повідомили у штаб-квартирі організації після того, як державні органи ініціювали перевірку фінансової діяльності федерації.

Раніше Агентство митного контролю Аргентини (ARCA) заявило про нібито несплату AFA податкових боргів. У відповідь футбольне керівництво категорично відкинуло ці звинувачення, наголосивши, що всі платежі були здійснені авансом, а зобов’язання – виконані в повному обсязі. Федерація вже подала відповідні пояснення до суду.

Фінансовий скандал набрав обертів ще в грудні, коли відбулися обшуки у справі президента AFA Клаудіо Тапіа. Слідчі дії також торкнулися його близького соратника Пабло Товігіньо та заступника скарбника організації Лучано Накіса. Усіх трьох підозрюють у незаконному збагаченні та накопиченні значних статків.

Паралельно аргентинська судова система перевіряє бухгалтерську діяльність компанії Sur Finanzas, яка спонсорує низку національних клубів і збірну Аргентини. Компанію, очолювану бізнесменом Аріелем Вальєхо – другом Тапіа, підозрюють у фінансових зловживаннях та ухиленні від сплати податків. Саме на тлі цього розслідування аргентинський футбол опинився в епіцентрі однієї з найгучніших криз за останні роки.