Півзахисник турецького Бешикташа Картал Їлмаз поділився своїми думками після поразки команди у матчі-відповіді проти донецького Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи – 0:2.

За підсумками двох матчів колектив зі Стамбула поступився українському клубу та завершив свій шлях у Лізі Європи.

«Нам дуже прикро. У першому матчі ми не змогли зіграти так, як хотіли. Ми думали, що зможемо щось змінити тут. Ми добре підготувалися. Але не зіграли так, як личить нам. У нас немає жодного виправдання.

Із жалем змушений сказати: ми продовжимо свій шлях у Лізі конференцій УЄФА. Місце Бешикташа – завжди на найвищому рівні. Сезон лише почався. Ми хочемо вийти до групового етапу Ліги конференцій. Плануємо добре розпочати чемпіонат і завершити сезон якнайкраще», – сказав Картал.