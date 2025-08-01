Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар поділився своїми емоціями після поєдинку у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому його команда впевнено обіграла турецький Бешикташ з рахунком 2:0.

«Другий кваліфікаційний раунд пройшов на досить гарному рівні, ми здобули перемогу, що найголовніше на цьому етапі. Дуже важливо було виграти, і тренер налаштовував, що рахунок 0:0, – треба було забути про результат першої гри й серйозно готуватися до матчу-відповіді. Гадаю, команда продемонструвала гідний рівень і заслужила на цю перемогу.

Запорука успіху проти Бешикташа? Якісна підготовка всієї команди і тренерського штабу. Нам дуже детально все розбирають і показують, ми реагуємо на помилки, яких припустилися в попередньому матчі, коли пропустили двічі. Це радує і є важливим – як для воротарів, так і для захисників, адже вся команда почала працювати на оборону – від нападника до голкіпера. Як кажуть, один за всіх, і всі за одного.

Сила – у єдності, як то кажуть. Ми працюємо як одне ціле, і ці два матчі показали, що саме команда перемагає на футбольному полі. Ми справді були командою, продемонстрували гарну гру й результат. Сподіваюся, уболівальникам сподобалося. Хочу подякувати їм за підтримку і те, що вони прийшли на стадіон у Кракові», — сказав Бондар для пресслужюи Шахтаря.