Колишній захисник одеського Чорноморця Богдан Бутко в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чи має варіанти продовження кар'єри.

«Я сам підтримую форму. Якщо чесно, поки невизначеність. Життя покаже. Була одна пропозиція – від Кудрівки. Але ми трохи не зійшлися по умовах. Не знаю, як далі буде. Якщо з’явиться конкретна пропозиція, то буду розглядати. Це може бути і УПЛ, і Перша ліга.

З Чорноморцем нормально попрощалися. Претензій до клубу немає ніяких. Ще винні за один місяць. Кажуть, що розрахуються. Нового контракту не пропонували, ми розійшлися одразу і розірвали контракт. Це клуб захотів розстатися, а не я».