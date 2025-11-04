Сергій Разумовський

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок подав до Господарського суду Дніпропетровської області заяву про визнання грошових вимог до Дніпра-1, за який виступав у 2020–2024 роках. За даними із судового реєстру, крок став можливим після відкриття справи Шахтаря проти Дніпра-1 про банкрутство клубу – її ініційовано через невиплату донеччанам відсотка від трансферу Піхальонка до Динамо у 2024 році.

Раніше схожу заяву подавав півзахисник Буковини Євген Підлепенець, який вимагає 800 тисяч гривень. Його адвокат Юрій Юрченко пояснив, що мета – повернути заборговані клубом кошти. Про звернення Піхальонка повідомляє Tribuna.com.

Нагадаємо, 2 листопада Шахтар обіграв Динамо 3:1, перервавши 42-матчеву безпрограшну серію киян в УПЛ. Донеччани мають 24 очки і випереджають суперника на чотири бали. Динамо залишається другим, але по 20 очок також набрали ЛНЗ, Полісся та Кривбас.