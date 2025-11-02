В рамках 11-го туру Української Прем’єр-ліги донецький Шахтар у Львові приймав київське Динамо. Нагадаємо, що ці команди нещодавно зустрічалися в Кубку України, де сильнішими виявилися підопічні Олександра Шовковського.

Вже на старті гри «гірники» повели у рахунку після кутового. Педріньйо виконав точний навіс на Егіналду, який опинився без опіки та переправив м’яч у ворота.

Протягом першого тайму Шахтар виглядав небезпечніше в атаці, однак донеччани не змогли реалізувати свою перевагу у забиті м’ячі.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

В другому таймі Динамо швидко забило після кутового, однак арбітр скасував це взяття воріт через офсайд у Кабаєва.

Згодом Шахтар збільшив свою перевагу після влучного удару Невертона у дев’ятку воріт Нещерета з меж штрафного майданчика.

Проте кияни зуміли швидко скоротити відставання завдяки влучному прострілу Караваєва, який ударом в один дотик замкнув Буяльський.

В компенсований час Шахтар вибіг у контратаку, яку автоголом завершив Владислав Кабаєв.

Бальше команди не забивали і фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря.

Українська Прем’єр-ліга, 11-й тур

Шахтар - Динамо - 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+4 (автогол) - Буяльський, 56