Футболіст збірної Канади – після перемоги над Україною: «Ми засмучені»
Тейджон Бьюкенен висловив свою думку після впевненої перемоги над «синьо-жовтими»
8 хвилин тому
Фланговий півзахисник збірної Канади Тейджон Бьюкенен поділився враженнями після перемоги над Україною в рамках товариського турніру Canadian Shield, що завершився з рахунком 4:2.
«Ми хочемо змінити футбол у Канаді, і протягом останніх років ми це робили. Чемпіонат світу приїжджає до нашої країни, і ми дуже схвильовані, у всіх цих матчах ми готуємося до нього. Вчорашній матч – це ще один крок у цьому напрямку. У нас ще багато матчів до ЧС, але це чудовий крок у правильному напрямку.
Звичайно, ми хотіли зіграти на нуль, але цього не сталося, тому ми засмучені. Але це був хороший виступ команди. Ми дуже задоволені всіма, тепер нам просто потрібно продовжувати», – сказав вінгер.
Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний став «Левом матчу» у грі збірної України проти Канади.