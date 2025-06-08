Фланговий півзахисник збірної Канади Тейджон Бьюкенен поділився враженнями після перемоги над Україною в рамках товариського турніру Canadian Shield, що завершився з рахунком 4:2.

«Ми хочемо змінити футбол у Канаді, і протягом останніх років ми це робили. Чемпіонат світу приїжджає до нашої країни, і ми дуже схвильовані, у всіх цих матчах ми готуємося до нього. Вчорашній матч – це ще один крок у цьому напрямку. У нас ще багато матчів до ЧС, але це чудовий крок у правильному напрямку.

Звичайно, ми хотіли зіграти на нуль, але цього не сталося, тому ми засмучені. Але це був хороший виступ команди. Ми дуже задоволені всіма, тепер нам просто потрібно продовжувати», – сказав вінгер.