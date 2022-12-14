А як же фінал? Мессі зізнався, що збірна Аргентини вже була втомленою перед матчем з Хорватією
Голкіпер Аргентини: «Після Мексики у нас були лише фінали»
Мартінес прокоментував перемогу над Хорватією та вихід до вирішальної стадії ЧС-2022
14 грудня 08:38
Еміліано Мартінес / Фото - AFA
Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес висловився з приводу виходу в фінал чемпіонату світу-2022 після перемоги над Хорватією (3:0). Слова футболіста передає Sport.es.
Це неймовірно, який шлях ми пройшли. Після першого матчу все було проти нас, але ми протистояли гарним командам і готові до ще більших викликів.
У нас залишився один матч, це фінал. Однак у нас ці фінали були після зустрічі з Мексикою, і якби ми поступилися хоча б у одному, вирушили би додому. Ми терпимо в кожній грі, суперники забивають нам м'ячі наприкінці.
Багато тренерів говорять, що Мессі не біжить, але всім їм також відомо, що коли він бере м'яч, це те, що справді має значення. Ми дуже пишаємось цим, це, безумовно, перевага.
Раніше нападник Ліонель Мессі зізнався, що збірна Аргентини вже була втомленою перед матчем з Хорватією.
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