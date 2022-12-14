Голкіпер Аргентини: «Після Мексики у нас були лише фінали»

Еміліано Мартінес / Фото - AFA

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес висловився з приводу виходу в фінал чемпіонату світу-2022 після перемоги над Хорватією (3:0). Слова футболіста передає Sport.es.

У нас залишився один матч, це фінал. Однак у нас ці фінали були після зустрічі з Мексикою, і якби ми поступилися хоча б у одному, вирушили би додому. Ми терпимо в кожній грі, суперники забивають нам м'ячі наприкінці.

Багато тренерів говорять, що Мессі не біжить, але всім їм також відомо, що коли він бере м'яч, це те, що справді має значення. Ми дуже пишаємось цим, це, безумовно, перевага.