Голкіпер «Динамо»: «Луческу нас неабияк струснув в перерві матчу з «Кривбасом»

Фото - ФК Динамо Київ

Голкіпер «Динамо» Руслан Нещерет після перемоги в матчі десятого туру УПЛ проти «Кривбасу» (3:1) проаналізував свою гру у зустрічах, де він був вимушено основним.

- Вважаю, що ми сьогодні домінували у грі та пропустили безглуздий гол наприкінці тайму. Я просто виконую свою роботу та намагаюся дати команді від себе максимум.

- Цей «гол у роздягальню» трохи струснув команду, аби вона вийшла максимально сконцентрованою на другий тайм?

- Можна і так сказати. Луческу нас теж добряче струснув у перерві в роздягальні, тож ми вийшли з подвійною мотивацією на другий тайм.

- Не кваліфікувавшись до весняної частини єврокубків, тепер команда всі сили кине на чемпіонат, з подвійною мотивацією на кожну гру, враховуючи, що конкуренти відірвалися?

- У нас і так команда завжди мотивована. Повірте, ми прагнемо перемагати у кожній грі. Не завжди результати такі, які ми очікуємо. Але ми ніколи не здаємось.

- Ти провів серію матчів за основну команду. Як оцінює твою гру тренерський штаб, зокрема Михайло Михайлов?

- Відчуваю, що з кожним матчем я додаю у впевненості. З Михайлом Леонідовичем у нас після кожної гри перегляд відеозапису. Ми аналізуємо, які помилки були допущені, які дії були вдалими. Потроху набираюся досвіду.

- І все-таки відчувається, що ти не надто радий цій практиці через обставини, що склалися…

- На жаль, зараз склалася така ситуація з травмами. Такого ще не було. Дениса ми всі підтримуємо. Валентина Моргуна також, він зараз вже теж почав тренуватися у загальній групі разом із Жорою. Добре, що вони повернулися.

- Коли всі голкіпери у строю, навіть тренуватися краще?

- Звісно, адже це подвійна мотивація ставати краще. Конкуренція є двигуном прогресу. Ми всі один одному допомагаємо, старші дають поради молодшим.