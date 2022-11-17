Голкіпер «Динамо» розповів, чому йому подобається гра «Інгульця»

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Київ

Голкіпер «Динамо» Руслан Нещерет поділився думками після перемоги в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1).

Сьогодні не було слизько. Тут завжди був ідеальний газон, навіть коли падає сніг. Ми колись грали в Юнацькій лізі UEFA з «Баварією», то другий тайм падав сніг, і поле було бездоганне.

Прибрав суперника фінтом? Так довелося зіграти, бо все було перекрито. Трохи креативу підкинув.