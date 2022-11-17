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Голкіпер «Динамо» розповів, чому йому подобається гра «Інгульця»
Нещерет виділив позитивні якості команди з Петрово
17 листопада 21:24
Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Київ
Голкіпер «Динамо» Руслан Нещерет поділився думками після перемоги в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1).
Сьогодні домінували, я вважаю. Скажу чесно, що «Інгулець» дуже добре грає. Подобається, як вони грають – не б'ють м'яча вперед, мають комбінації, дуже активний центр. Загалом гра по рахунку. Про можливе перенесення матчу не думали. Налаштовувалися на гру, а там – як буде.
Сьогодні не було слизько. Тут завжди був ідеальний газон, навіть коли падає сніг. Ми колись грали в Юнацькій лізі UEFA з «Баварією», то другий тайм падав сніг, і поле було бездоганне.
Прибрав суперника фінтом? Так довелося зіграти, бо все було перекрито. Трохи креативу підкинув.
Раніше головний тренер «Динамо» Мірча Луческу відповів, чи планується підсилення центру захисту киян.
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