Луческу відповів, чи планується підсилення центру захисту «Динамо»
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу після перемоги в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1) відповів на питання про можливе посилення позиції центрального захисника.
– У моменті з пропущеним голом мала місце й помилка Сироти. Чи шукатимете в зимове міжсезоння ще одного центрального захисника?
Думаю, Бурда може грати на цьому рівні. Він відновився після травми. Крім того, у нас є молоді гравці – наприклад, Антон Боль. Він має перспективу на майбутнє.
У цей складний період важливо надавати українським молодим гравцям можливість зростати, удосконалюватись та виходити на інший рівень. Йдеться про всю нашу молодь. Вона повинна зростати та додавати від гри до гри. Я їм довіряю та хочу, щоб вони стали гравцями основного складу.
Вважаю за краще виховувати наших молодих гравців, довіряти їм. Тому що зараз складно уявити топового легіонера у нашому чемпіонаті, а брати посереднього іноземця я не бачу сенсу.
Нагадаємо, дубль Циганкова допоміг вінгер «Динамо» досягти позначки у 75 голів в УПЛ.
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