Луческу відповів, чи планується підсилення центру захисту «Динамо»

Мірча Луческу / Фото: ФК Динамо Київ

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу після перемоги в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Інгульця» (2:1) відповів на питання про можливе посилення позиції центрального захисника.

– У моменті з пропущеним голом мала місце й помилка Сироти. Чи шукатимете в зимове міжсезоння ще одного центрального захисника?

У цей складний період важливо надавати українським молодим гравцям можливість зростати, удосконалюватись та виходити на інший рівень. Йдеться про всю нашу молодь. Вона повинна зростати та додавати від гри до гри. Я їм довіряю та хочу, щоб вони стали гравцями основного складу.

Вважаю за краще виховувати наших молодих гравців, довіряти їм. Тому що зараз складно уявити топового легіонера у нашому чемпіонаті, а брати посереднього іноземця я не бачу сенсу.