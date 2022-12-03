Нідерланди обіграли США і вийшли в 1/4-ту фіналу ЧС
Головний союзник України вилетів на першій же стадії плей-офф. Огляд матчу Нідерланди – США
Європейська збірна без проблем пройшла американців
Фото - AFP
В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів впевнено переграла США (3:1). Перемогу голландцям принесли голи Депая, Блінда та Думфріса.
Вашій увазі огляд матчу.
За другою грою дня можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу Аргентина – Австралія. Початок – о 21:00.
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