Головний тренер Хорватії – про збірну Марокко: «Чотири роки тому ми уможливили мрію для таких невеликих команд»

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч висловився про те, що збірна Марокко грає в півфіналі ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

У них відмінна підтримка, вони пройшли через Бельгію, Іспанію і Португалію. У них є право сподіватися на те, що вони будуть кращими. Але залиште і Хорватії право на це сподіватись