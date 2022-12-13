Чи є сили у Хорватії на ще один подвиг? Сьогодні відбудеться перший півфінальний матч ЧС-2022
Головний тренер Хорватії – про збірну Марокко: «Чотири роки тому ми уможливили мрію для таких невеликих команд»
На ЧС-2018 Хорватія грала в фіналі
13 грудня 13:00
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч висловився про те, що збірна Марокко грає в півфіналі ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
У кожного є право на мрію. Чотири роки назал Хорватія уможливила мрію для таких невеликих команд. Ми дали їм право мріяти. Тоді ніхто не чекав, що ми будемо в фіналі. Надихнувшись нашим прикладом, боротьбою і майстерністю, всі інші команди повірили в цю мрію. Тепер це робить Марокко.
У них відмінна підтримка, вони пройшли через Бельгію, Іспанію і Португалію. У них є право сподіватися на те, що вони будуть кращими. Але залиште і Хорватії право на це сподіватись
Відзначимо, збірна Хорватії сьогодні проведе свій півфінальний матч ЧС-2022 проти Аргентини.
Прогноз на матч Аргентина – Хорватія.