Григорчук: «Уельс вище класом, ніж Шотландія. Але не сильніший за Україну»

Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук охарактеризував майбутнього суперника збірної України - Уельс.

- Майбутній суперник вище класом. Якщо проти Шотландії ми істотно превалювали за індивідуальним рівнем, то перед Уельсом я такий великої різниці не бачу. Однак це не той випадок, коли нам доведеться робити щось неймовірне - ми просто повинні використовувати свій потенціал. Необхідно правильно в емоційному аспекті підійти до гри в Кардіффі. А в плані майстерності ми точно не слабкіше.

- Фактор Гарета Бейла матиме значення?

- У футболі одна людина нічого не вирішує. Так, від Бейла можна очікувати різного. На відміну від гри за «Реал», в збірній він завжди видає дуже сильні поєдинки. Втім, це всього лише один виконавець. А у нас команда, майстри, футболісти дуже високого рівня. Важливо тільки добре спрацювати в психологічно емоційному состояніі.