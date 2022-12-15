Гура: «Наскільки я знаю, Ротань буде новим тренером «Олесандрії»

Нинішній наставник покинув команду

Колишній тренер «Олександрії» Юрій Гура оцінив свою роботу в клубі.

Яке завдання стоїть перед командою?

«Завдання – посісти третє місце в УПЛ. Просто вона була поставлена на рік, а пройшло тільки півроку. Час ще є. Виходить, недопрацював».

Ваш тренерський штаб залишається або йде з вами?

«Про тренерському штабі поки не знаю. Думаю, що підуть разом зі мною».

Вам відомо, хто буде новим тренером « Олександрії »? У пресі пишуть, що це Руслан Ротань.

«Президент не називав мені ім'я нового головного тренера, але, наскільки я знаю, це буде Ротань».

Як думаєте, які у Ротаня перспективи в «Олександрії»?

«Команда в «Олександрії» підібралася хороша. Потрібно намагатися перемагати в кожному матчі і виконати поставлене завдання. Думаю, з цим колективом є всі шанси посісти третє місце і бути в зоні єврокубків».

Гура працював в клубі 1,5 року. До цього він був в молодіжній команді.