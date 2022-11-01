Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»

Юрій Гура / Фото - ФК Шахтар

Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура розповів про нічию в матчі десятого туру УПЛ проти « Шахтаря » (2:2). Позитивний результат приніс йому звання кращого наставника туру.

На такі команди навіть налаштовувати не треба – хлопці самі знають, з ким грають. Це був лакмусовий папірець для них.