Гура відібрав очки у «Шахтаря» та став найкращим тренером туру УПЛ
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
«Олександрія» зуміла відібрати очки у «гірників», а тренер став найкращим у турі УПЛ
Юрій Гура / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура розповів про нічию в матчі десятого туру УПЛ проти « Шахтаря » (2:2). Позитивний результат приніс йому звання кращого наставника туру.
Ми грали проти команди, яка виступає в Лізі чемпіонів. Це наш єдиний представник у турнірі, заробляє очки для всієї країни та демонструє чудовий футбол. Однак і з нашого боку, я гадаю, теж був гарний футбол.
На такі команди навіть налаштовувати не треба – хлопці самі знають, з ким грають. Це був лакмусовий папірець для них.
Вже завтра, 2 листопада, «гірники» проведуть заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів. За вирішальною грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу «Шахтар» – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.
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