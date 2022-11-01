Матч «Дніпра-1» проти «Олександрії» перенесено на дату після зустрічі з «Шахтарем»
Гура відібрав очки у «Шахтаря» та став найкращим тренером туру УПЛ
Об'єднання фахівців України відзначило внесок наставника «городян» в успіх
Юрій Гура / фото - ФК Олександрія
Визначився кращий фахівець десятого туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнського об'єднання тренерів.
Визнання отримав наставник «Олександрії» Юрій Гура. Підопічні тренера відібрали очки у «Шахтаря» ( :2).
Раніше захисник «гірників» Богдан Михайличенко поділився думкою з приводу нічиєї.
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