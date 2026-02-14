Гусєв: «Залишаюся в структурі Динамо»
Легенда біло-синіх продовжує працювати в київському клубі
20 хвилин тому
Фото - ФК Динамо
Колишній асистент ексголовного тренера Динамо Олександра Шовковського – Олег Гусєв – в інтерв'ю порталу 1927.kiev.ua розповів, що він й надалі працює в київському клубі.
«Я залишаюся в структурі Динамо, працюю радником президента [Ігоря Суркіса]. Дивлюся ігри на зборах U19 і першої команди. Переглядаю гравців, яких хочуть придбати. В нашій ситуації важче з трансферами – хтось не хоче їхати, хтось тренеру не підходить, в когось ціна завищена. Поки в Україні триває війна – футбол не розвивається, він виживає».
Після 16 турів Динамо має у доробку 26 залікових балів та посідає четвертий щабель у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
