Жирона з Ванатом та Циганковим зазнала розгромної поразки від Атлетіко
Команда українців не порадувала своїх вболівальників
близько 1 години тому
Відбувся матч 17-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Атлетіко Мадрид. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:0.
Гравці національної збірної України Віктор Циганков і Владислав Ванат вийшли у стартовому складі Жирони. Вінгера замінили на 71-й хвилині, а форвард провів на полі весь матч.
Жирона йде в зоні вильоту, посідаючи 18 місце з 15 очками. Атлетіко закріпився на третій позиції (37 пунктів).
Наступний матч каталонці проведуть 4 січня на полі Мальорки.
28-річний Циганков у цьому сезоні провів 13 поєдинків (чотири голи, дві передачі). 23-річний Ванат зіграв 16 матчів (чотири голи, одна передача).
Ла Ліга, 17-й тур
Жирона – Атлетіко – 0:3
Голи: Коке, 13, Галлагер, 38, Грізманн, 90+2.