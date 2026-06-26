Сергій Разумовський

Маргарита Січкар, рестораторка та ексдружина українського футболіста Владислава Ващука, розкритикувала стан музею Валерія Лобановського, який розташований у школі №319 у Києві. Її слова передає «Главком».

За словами Січкар, музей легендарного українського тренера перебуває у неналежному стані та розміщений у дуже маленькому приміщенні — приблизно 10 квадратних метрів. Вона також заявила, що в кімнаті є проблема з пліснявою.

Січкар наголосила, що такий музей не відповідає масштабу постаті Лобановського, який є найвидатнішим тренером в історії України.

Такий тренер... (Лобановський). Не знаю, чи буде ще такий в історії України. Він закінчив школу зі срібною медаллю. У цій школі є музей. Ганьбище... Це окрема моя біль. Він знаходиться у маленькому приміщенні з пліснявою. Маленька кімнатка, метрів десять... 319-а школа. Там вчаться діти, яких виключили зі всіх шкіл. Я в цій школі рік працювала, хотіла зробити музей. Там є велике приміщення, я зробила проєкт. Я зверталася до Шевченка. Дзвонила Реброву. Шевченко дав на цей музей $1 тисячу. Це ганьба. Давайте зробимо музей, вшануємо пам'ять. У мене є проєкт, я готова все зробити. Я досі вважаю, що ми до кінця не віддали данину пам'яті цій людині. Маргарита Січкар рестораторка

Нагадаємо, в Лондоні можуть відкрити Академію імені Лобановського.