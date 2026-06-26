Еквадор створив сенсацію на ЧС-2026, обігравши Німеччину і вийшовши в плейоф
Команда з Південної Америки здобула вольову перемогу
близько 2 годин томуПідписатися в
У рамках чемпіонату світу-2026 було зіграно матч третього туру групи Е. Еквадору вдалося сенсаційно врятуватися і вийти в плейоф завдяки перемозі над Німеччиною з рахунком 2:1.
Поєдинок розпочався швидким голом для німців, адже вже на другій хвилині точного удару завдав Лерой Сане з передачі Флоріана Вірца.
Еквадору вдалося зрівняти вже на дев'ятій хвилині, коли точним пострілом відзначився Нілсон Ангуло.
Розв'язка прийшла на 77-й хвилині, кооли перемогу Еквадору приніс Гонсало Плата і вивів свою збірну до плейоф чемпіонату світу.
Німеччина фінішувала першою в групі Е. Еквадор посів третю позицію і вийшов в 1/16 фіналу ЧС-2026 через рейтинг третіх місць.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група Е
Еквадор – Німеччина – 2:1
Голи: Ангуло, 9, Плата, 77 – Сане, 2.