19 збірних вже забезпечили собі участь в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026
На мундіалі проходять матчі третього туру групового етапу
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Кожного дня визначаються нові учасники плейоф чемпіонату світу-2026, кількість яких вже виросла до 19.
- Мексика
- США
- Німеччина
- Аргентина
- Франція
- Норвегія
- Колумбія
- Кот-д'Івуар
- Еквадор
- Японія
- Марокко
- Швеція
- Австралія
- Швейцарія
- Канада
- Боснія і Герцеговина
- ПАР
- Бразилія
- Колумбія
Загалом зі своїх груп до матчів на вибування згідно нового формату вийдуть 32 команди, хоча раніше така кількість збірних розпочинала на груповому етапі.
Фінальний матч ЧС-2026 відбудеться в Нью-Йорку (Іст-Резерфорд) 19 липня.
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