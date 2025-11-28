Пресслужба Київського міського ТЦК та СП повідомила, що колишній футболіст київського Динамо та збірної України Денис Гармаш був мобілізований до ЗСУ.

«Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило», – повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК та СП.