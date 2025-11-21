Павло Василенко

КДК УАФ повідомив про остаточне рішення щодо ФК Лісне, який вдруге поспіль не з'явився на матч Другої ліги 2025/26.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ постановив зарахувати клубу з Київщини, який фактично зник через фінансові проблеми, технічну поразку 0:3 за неявку на гру з СК Вільхівці та зобов'язав сплатити обов'язковий грошовий внесок в розмірі 50 тисяч гривень протягом 10 днів з дня отримання рішення.

Також КДК УАФ ухвалив рішення виключити ФК Лісне з чемпіонату України серед клубів Другої ліги 2025/26 за повторну неявку команди на поєдинок.

Нагадаємо, що поточний сезон став дебютним для ФК Лісне у професіональному футболі. За команду виступали ексгравці Динамо Сергій Рибалка та Денис Гармаш.

Наразі клуб з Київщини посідає п'яте місце в турнірній таблиці групи А Другої ліги, маючи 27 балів.