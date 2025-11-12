Павло Василенко

Барселона розглядає перерву на матчі збірних як можливість реабілітуватися травмованим гравцям.

Рафінья найближче до одужання і, як очікується, буде готовий до матчу проти Атлетіка Більбао 22 листопада, наступного матчу в календарі каталонців.

Бразильський вінгер не грав півтора місяця через травму правого стегна, але зараз перебуває на завершальній стадії відновлення.

Однак Педрі, ще одному ключовому члену команди, ймовірно, доведеться чекати довше.

Розрив біцепса лівого стегна, отриманий близько двох тижнів тому, все ще потребуватиме більше часу для відновлення. Також операцію переніс вінгер каталонців Ламін Ямаль.

Воротарі Марк-Андре тер Штеген та Жоан Гарсія близькі до повного одужання, особливо останній, і буде цікаво подивитися, як головний тренер Барселони Гансі Флік впорається з ситуацією, коли обидва будуть доступні.

Незважаючи на відсутність багатьох національних гравців, тренування в Ciutat Esportiva тривають під керівництвом Фліка до четверга.

Після цього гравці матимуть тривалу перерву та відновлять тренування лише наступного тижня.