Павло Василенко

Скандал у збірній Іспанії – 18-річний талант Барселони Ламін Ямаль несподівано покинув розташування національної команди та переніс операцію без відома федерації.

Ямаль уже кілька тижнів боровся з травмою паху, яку посилили інтенсивні матчі за клуб і збірну. Через проблеми зі здоров’ям він пропустив зустрічі проти Валенсії, Ньюкасла та Хетафе.

10 листопада футболіст вирішив радикально розв’язати проблему – він ліг на операцію, не попередивши медичний штаб Іспанії. Процедура відбулася саме в день початку тренувального збору команди Луїса де ла Фуенте.

«RFEF висловлює здивування та розчарування тим, що операцію проведено без попереднього повідомлення медперсоналу збірної», – йдеться в офіційній заяві федерації.

За прогнозами, Ямаль буде поза грою близько 7–10 днів і не допоможе команді в матчах кваліфікації до ЧС-2026 проти Грузії (15 листопада) та Туреччини (18 листопада).

Цього сезону юний вінгер провів 11 матчів за Барселону, відзначившись шістьма голами та шістьма асистами. У складі збірної Іспанії він має вже 23 матчі та шість забитих м’ячів.