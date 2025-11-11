Каталонська Барселона планує підсилити лівий фланг атаки влітку 2026 року. Як повідомляє Sport.es, керівництво клубу зацікавлене у повноцінному трансфері Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед.

Якщо угоду з англійським нападником реалізувати не вдасться, синьо-гранатові готові переключити увагу на альтернативний варіант — бельгійського вінгера Маліка Фофану, який виступає за Ліон.

Контракт 20-річного футболіста з французьким клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. У поточному сезоні Фофана провів 12 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 1 асист.

Також, мадридський Реал планує посилитися двома гравцями наступного літа.