Павло Василенко

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні напередодні матчу 24-го туру Серії А проти Кальярі різко відповів на питання щодо українського форварда римлян Артема Довбика.

«Довбик? Навіть не питайте мене найближчим часом про нього. Артем вибув на місяці», – цитує Гасперіні видання Corriere dello Sport.

Форвард збірної України пропустить весняну частину сезону через травму, яка залишила його поза грою на кілька місяців.

Довбик в нинішньому сезоні провів 17 матчів за Рому в усіх турнірах, забивши три голи і оформивши два асисти.

Нагадаємо, що форвард переніс операцію після травми сухожилля прямого мʼязу лівого стегна, яке отримав у матчі 11-го туру Серії проти Удінезе (2:0) на початку листопада 2025 року.