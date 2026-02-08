Гасперіні різко відреагував на питання про Довбика
Українець наразі проходить курс реабілітації
6 хвилин тому
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні напередодні матчу 24-го туру Серії А проти Кальярі різко відповів на питання щодо українського форварда римлян Артема Довбика.
«Довбик? Навіть не питайте мене найближчим часом про нього. Артем вибув на місяці», – цитує Гасперіні видання Corriere dello Sport.
Форвард збірної України пропустить весняну частину сезону через травму, яка залишила його поза грою на кілька місяців.
Довбик в нинішньому сезоні провів 17 матчів за Рому в усіх турнірах, забивши три голи і оформивши два асисти.
Нагадаємо, що форвард переніс операцію після травми сухожилля прямого мʼязу лівого стегна, яке отримав у матчі 11-го туру Серії проти Удінезе (2:0) на початку листопада 2025 року.