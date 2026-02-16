Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні підбив підсумки поєдинку Серії А проти Наполі, який завершився результативною нічиєю 2:2.

Ми часто завершуємо такі матчі з молодими хлопцями у складі, яким ще потрібно рости, набирати ігрові хвилини та впевненість. У нас було кілька дуже хороших моментів, які можна було реалізувати краще.

Я завжди був упевнений у якостях Малена — це повноцінний нападник, точний, добре б’є по воротах. Цій команді потрібен такий форвард, як він. Він з нами лише 4–5 матчів. Якщо повернуться Дібала, Суле або Ель-Шаараві, ми зможемо грати ще краще. Реалізований пенальті? Проти Мілінковича-Савича було непросто, але він пробив бездоганно — сильно й чітко. Ми вже бачили на тренуваннях, що він добре виконує і штрафні.

Вважаю, що в нас завжди був такий настрій. Ми четверті, і я не боюся сказати, що з Маленом в першому колі у нас було б на кілька очок більше. Ми багато виграли, але програли в матчах із прямими конкурентами. У другому колі справи йдуть краще, хоча після цих перших двох ігор із прямими суперниками залишається певний осад — ми могли виступити краще, — наводить слова Гасперіні італійська преса.