Гравець збірної України відкрив рахунок голам в цьому сезоні. Відео
В принциповому дербі
2 днi тому
Данило Кревсун / Фото - УАФ
Вінгер молодіжної збірної України Данило Кревсун допоміг другій команді Боруссії Д обіграти резервістів Бохума у Регіональній лізі Захід. Матч завершився з рахунком 4:1.
На 68-й хвилині Кревсун оформив не лише перший гол у цьому сезоні, але й дебютний на дорослому рівні.
Цього сезону на рахунку Данила 21 матч: 1 гол, 3 асисти.
