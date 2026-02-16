Матч усіх зірок НБА 2026. Команда США Зірки виграла міні-турнір, розгромивши США Смуги у фіналі
Нагороду MVP отримав Ентоні Едвардс
2 днi тому
Матч усіх зірок НБА / Фото - NBA
Сьогодні вночі відбувся Матч усіх зірок НБА.
16 лютого у Лос-Анджелесі відбувся Матч усіх зірок НБА-2026. Головна подія зіркового вікенду відбулася у новому форматі: три команди зіграли одна з одною по разу, після чого дві найкращі зустрілися у фіналі.
Переможцем міні-турніру стала команда США Зірки, нагороду MVP отримав Ентоні Едвардс.
НБА. Матч усіх зірок
США Зірки – Збірна світу 37:35 (32:32, 5:3)
США Смуги – США Зірки 42:40 (42:40)
США Смуги – Збірна світу 48:45 (48:45)
США Смуги – США Зірки 21:47 (21:47)
