Сергій Разумовський

Український нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб уже цієї зими, оскільки до нього проявляють предметний інтерес одразу два турецькі гранди. Про це повідомляє Class Haber у соцмережі X.

Зазначається, що стамбульський Бешикташ планує під час зимової паузи провести переговори з керівництвом італійського клубу щодо можливого трансферу 28-річного форварда. Ініціатором запрошення Довбика виступає головний тренер «орлів» Серген Ялчин, який, за даними джерела, особисто наполягає на переході українця, розглядаючи його як ключове підсилення лінії атаки.

Разом із тим, інтерес до Довбика виявляє ще один стамбульський клуб – Фенербахче. Артем внесений до шортлиста потенційних новачків, який сформував головний тренер команди Доменіко Тедеско. Українець розглядається як один із кандидатів для посилення конкуренції в нападі на другу частину сезону.

Повідомляється, що сам футболіст не проти зміни обстановки та відкритий до переходу, розглядаючи можливість продовження кар’єри в Туреччині як один із реальних варіантів продовження своєї кар’єри. Остаточне рішення залежатиме від переговорів між Ромою та потенційними претендентами, а також від умов, які сторонам вдасться узгодити.

Нагадаємо, Довбик готується до повернення після травми.