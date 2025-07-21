Динамо дізналося потенційних суперників у єврокубках
Жеребкування пройде вже сьогодні
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Сьогодні у швейцарському Ньоні київське Динамо дізнається свого наступного потенційного суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів чи Ліги Європи.
Можливі суперники Динамо у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів
- Ноа (Вірменія) – Ференцварош (Угорщина) (переможець пари)
- Пафос (Кіпр) – Маккабі (Тель-Авів) (Ізраїль) (переможець пари)
- Шелбурн (Ірландія) – Карабах (Азербайджан) (переможець пари)
Можливі суперники Динамо у третьому раунді відбору Ліги Європи
- Пафос (Кіпр) – Маккабі (Тель-Авів) (Ізраїль) (невдаха пари)
- Слован (Словаччина) – Зрінські (Боснія і Герцеговина) (невдаха пари)
- Копенгаген (Данія) – Дріта (Косово) (невдаха пари)
Зазначимо, що жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться о 13:00, а Ліги Європи – о 14:00.