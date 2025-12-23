Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк жорстко проїхався головним тренером Руху Іваном Федиком після його скарг на суддівство у виїзному очному матчі Кубка України (0:1).

Я не звертав сильно уваги на критику. Знають моє прізвище – і то добре. Кожен вболівальник має право на свою думку. Ми не можемо всім подобатись як клуб. Я не можу всім подобатись як людина. Це нормально. Кожен висловлює свою думку, ми живемо у демократичній країні.

Звичайно, можемо сказати, що деякі наші вболівальники трохи не мають вболівальницької культури, інколи перебільшують з коментарями, зачіпаючи родину чи ще когось. Але це вибір людей, це їхній підсвідомий рівень.

Цього сезону до нас приїжджало 7 чи 8 команд – і тільки Іван Федик вирішив щось таке сказати [про упереджене суддівство, – прим.]. Не знаю чому. Це його думка. Можливо, через те, що його команда до того матчу майже не вигравала та мала три очки у чемпіонаті. Можливо, це був його такий кричущий стан.

Я ніколи не дозволю ані працівнику клубу, або собі обговорювати чи сказати щось у бік іншого клубу УПЛ. Тому що нам є чим займатись у своєму клубі, а не дивитись на інших. Розумію, що чим більший інтерес до ЛНЗ, тим більше негативної інформації. Там Іван Федик сказав, там представники «Полісся» цілий тиждень згадували ЛНЗ. Це їхнє рішення. Якщо хочуть обговорювати наш клуб та закидати тему суддівства… Для цього є комітет етики та чесної гри, нехай він займається цим, – сказав Каюк в інтерв'ю ua.tribuna.com.