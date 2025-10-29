ЛНЗ переміг Рух та вийшов у чвертьфінал Кубка України
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 2 годин тому
Фото - ФК ЛНЗ
У другому кубковому поєдинку сьогоднішнього дня зустрілися черкаський ЛНЗ і львівський Рух. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
ЛНЗ відзначився на 55-й хвилині. Ассінор скористався помилкою захисника і віддав м’яч Просперу Обаху, який вразив порожні ворота.
Кубок України, 1/8 фіналу
ЛНЗ – Рух – 1:0
Гол: Проспер, 55.
Завтра, 30 жовтня, відбудуться два завершальні поєдинки 1/8 фіналу Кубка України.
12:00. Агротех – Фенікс-Маріуполь
17:00. Металіст 1925 – Агробізнес